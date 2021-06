Torino, Linetty è sul mercato per 9 milioni: arrivano due sondaggi dalla Bundesliga

Grazie ad un buon Europeo, almeno fin qui, Karol Linetty sta trovando diversi estimatori, specialmente all'estero. In Bundesliga il centrocampista polacco piace a Mainz e Friburgo, che tramite intermediari hanno chiesto la valutazione al Torino. Lo scorso anno il club granata lo acquistò per 9,5 milioni, bonus compresi ma non maturati, dalla Sampdoria e l'obiettivo sarebbe quello di incassare la stessa cifra. Non rientrando nei piani di Ivan Juric, il Toro l'ha messo sul mercato. A riportarlo è Tuttosport.