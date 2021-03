Torino, Milinkovic-Savic non si è allenato oggi: trauma contusivo al polso destro

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, con una sessione tecnico-tattica di preparazione al derby di sabato 3 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’attivazione muscolare Davide Nicola ha diretto esercitazioni a tema e poi fatto svolgere una partita a ranghi misti. Programma personalizzato per Nkoulou, terapie per Singo. Per Lyanco terapie e lavoro in palestra per gli effetti di una lombalgia acuta. Milinkovic-Savic, infine, non si è allenato per un trauma contusivo al polso destro.