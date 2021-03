Torino, Murru: "Nessuna preoccupazione. Dobbiamo pensare solo a fare punti"

Prima del match contro l'Inter, l'esterno del Torino Nicola Murru ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Preoccupazione in questo momento nessuna. C'è solo voglia di giocare la partita. L'Inter è prima in classifica, si gioca una parte scudetto ma noi ci giochiamo la salvezza. Non dobbiamo guardare se giochiamo contro l'Inter o contro l'ultima in classifica. Dobbiamo pensare a fare punti".

Duelli con i singoli?

"Loro, oltre ad essere grandi giocatori come singoli, sono anche una grande squadra. Starà a noi non giocare uno contro uno ma di squadra".