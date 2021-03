Torino, Nicola: "Arrabbiati perché avremmo meritato almeno il pari. Ci è mancata convinzione"

Al termine della gara di Marassi il tecnico del Torino Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei granata contro la Sampdoria:

"Siamo molto arrabbiati perché la partita abbiamo cercato di farla anche nel primo tempo, dove però il palleggio era un po' lento. Paradossalmente abbiamo avuto forse i nostri migliori numeri come possesso palla e possibilità di attacchi laterali. Per la supremazia territoriale e la percentuale di giocate utili è una delle nostre migliori prestazioni, la differenza l'ha fatta il non riuscire ad entrare con qualità e con convinzione nella zona di rifinitura. E' vero che era la terza partita in una settimana, ma dal punto di vista sia fisico che di produzione non si è visto. La difficoltà si è vista soprattutto nell'ultimo terzo di campo, non siamo risuciti a portare via nemmeno un pareggio che secondo me era sacrosanto."

Preoccupazione per la classifica?

"Sono nella condizione di valutare la partita di oggi che chiaramente andrà analizzata con i giocatori. Da quando sono arrivato c'è un percorso di analisi e verifica, ma vogliamo e dobbiamo fare meglio perché i mezzi ci sono, la voglia di proporre gioco c'è. Oggi non siamo stati qualitativamente determinati negli ultimi metri. Abbiamo incontrato una squadra che si è difesa con ordine e intensità, noi potevamo fare meglio negli ultimi 25 metri con scelte migliori. E' anche vero che per noi diventa importante questa sosta perché ci permette di lavorare e recuperare tutti al meglio, stiamo cercando di dosare le energie ma quello che fa arrabbiare oggi è che avremmo meritato almeno un punto."

Sul derby:

"So che il Benevento ha vinto una partita che sulla carta non era affatto facile ma questa è la dimostrazione che tutti possono fare punti con tutti".