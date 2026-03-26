Torino, occhi su Barbieri per la fascia destra: a giugno sarà rivoluzione sulle corsie

Tommaso Barbieri nel mirino del Torino per giugno, quando la fascia destra del Torino avrà una vera e propria trasformazione: Laxaro non verrà confermato e avendo il contratto in scadenza il suo addio è praticamente certo, fa notare Tuttosport, ma neanche Pedersen sta brillando. Il norvegese ha un altro anno di contratto ma se dovessero arrivare offerte, Cairo e Petrachi le prenderanno in seria considerazione. Ecco perché ora il mirino si è posato sul terzino di scuola Juve.

Titolarissimo con Nicola, non ancora con Giampaolo

Il terzino ha 23 anni (ne compirà 24 ad agosto), è alla sua prima stagione da protagonista in Serie A, ma nella Cremonese, nonostante le difficoltà che i grigiorossi stanno riscontrando, sta riuscendo a mettersi in mostra grazie anche alla sua buona velocità. Con Davide Nicola, nel 3-5-2, ha praticamente sempre giocato titolare, Marco Giampaolo lo ha invece tenuto inizialmente in panchina contro il Parma anche per via del cambio di modulo e il passaggio al 4-4-2.