Juventus, si valuta il ritorno di Tommaso Barbieri. Il laterale piace anche al Napoli
Juventus e Napoli sono, com'è noto, alla ricerca di un esterno destro che possa alternarsi con i titolari già presenti nelle rispettivi rose.
Per questo motivo, sia bianconeri che partenopei, sembrano aver messo nel mirino il medesimo obiettivo per questo mercato di gennaio.
Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com di Tommaso Barbieri, laterale classe 2002 attualmente in forza alla Cremonese (15 presenze nella Serie A attuale).
Barbieri (23) è approdato in grigiorosso nell'estate 2024 dalla Juventus Next Gen, seconda squadra della Vecchia Signora con la quale si è approcciato nel calcio professionistico dopo la parentesi con il Novara, club nel quale ha giocato nelle giovanili. Per lui nella stagione 2022/2023 anche quattro presenze con la Prima Squadra bianconera quando in panchina c'era Massimiliano Allegri.
