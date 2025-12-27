Torino, Petrachi insegue un esterno destro: occhi su Barbieri della Cremonese

Il mercato del Torino è pronto ad iniziare. La formazione di Marco Baroni dà un occhio alle trattative ed è alla ricerca di quei profili che le possano permettere di fare quel salto di qualità in classifica nella seconda parte di stagione. Prima ci sarà la sfida contro il Cagliari, importantissima per dare continuità agli ultimi due successi in campionato e poi il club del presidente Cairo andrà alla ricerca di giocatori da affidare al proprio tecnico.

Ed iniziano a spuntare i primi nomi che sono sul taccuino del ds Petrachi specialmente per le corsie laterali. Come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, uno di questi è Tommaso Barbieri della Cremonese. Esterno a tutta fascia sarebbe perfetto per la scacchiera di Baroni. Il suo nome era già conosciuto alla dirigenza granata in quanto nel match fra i grigiorossi e il Lecce era già stato monitorato da Moretti.