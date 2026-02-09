Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"

Come si legge sul sito ufficiale della Cremonese, Tommaso Barbieri ha analizzato ai canali della società grigiorossa la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta: "Sapevamo di giocare contro una squadra molto forte, se avessimo trovato prima il gol sarebbe potuta andare diversamente. Ci portiamo a casa il gol e la voglia di non mollare mai, servirà per le prossime partite".

Cosa manca in questo periodo?

"Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo, dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza".

Oggi si sono visti diversi volti nuovi, che impatto possono avere per voi?

“Sono giocatori che conoscono la Serie A e sono sicuro che ci aiuteranno molto. Ci possono dare anche più opzioni in campo”.

La classifica vi preoccupa?

“L’importante è restare uniti e dare il massimo sempre. Siamo consapevoli che la prossima sarà una partita importante e dobbiamo dare il massimo per portare a casa dei punti”.