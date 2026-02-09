Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"

Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:09Serie A
Alessio Del Lungo

Come si legge sul sito ufficiale della Cremonese, Tommaso Barbieri ha analizzato ai canali della società grigiorossa la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta: "Sapevamo di giocare contro una squadra molto forte, se avessimo trovato prima il gol sarebbe potuta andare diversamente. Ci portiamo a casa il gol e la voglia di non mollare mai, servirà per le prossime partite".

Cosa manca in questo periodo?
"Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo, dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza".

Oggi si sono visti diversi volti nuovi, che impatto possono avere per voi?
“Sono giocatori che conoscono la Serie A e sono sicuro che ci aiuteranno molto. Ci possono dare anche più opzioni in campo”.

La classifica vi preoccupa?
“L’importante è restare uniti e dare il massimo sempre. Siamo consapevoli che la prossima sarà una partita importante e dobbiamo dare il massimo per portare a casa dei punti”.

Articoli correlati
Juventus, si valuta il ritorno di Tommaso Barbieri. Il laterale piace anche al Napoli... Juventus, si valuta il ritorno di Tommaso Barbieri. Il laterale piace anche al Napoli
Torino, Petrachi insegue un esterno destro: occhi su Barbieri della Cremonese Torino, Petrachi insegue un esterno destro: occhi su Barbieri della Cremonese
Cremonese, Barbieri: "Alla Juventus tre anni bellissimi. Quando CR7 mi regalò la... Cremonese, Barbieri: "Alla Juventus tre anni bellissimi. Quando CR7 mi regalò la maglia"
Altre notizie Serie A
Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto... Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"
Roma, ecco il debutto di Bryan Zaragoza: lo spagnolo prende il posto di Pellegrini... Roma, ecco il debutto di Bryan Zaragoza: lo spagnolo prende il posto di Pellegrini
Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news... Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news delle 22
Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"... Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"
Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficile... Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficile
Palladino: "Scalvini è il futuro dell'Atalanta. De Ketelaere? Non dovrebbe essere... Palladino: "Scalvini è il futuro dell'Atalanta. De Ketelaere? Non dovrebbe essere niente di grave"
Il Tottenham ha già deciso: niente riscatto per Kolo Muani. Juventus pronta per l'estate... Il Tottenham ha già deciso: niente riscatto per Kolo Muani. Juventus pronta per l'estate
C'è solo la Roma all'Olimpico: primo tempo dominato e chiuso avanti 1-0 sul Cagliari... C'è solo la Roma all'Olimpico: primo tempo dominato e chiuso avanti 1-0 sul Cagliari
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Malen ancora titolare. Per Milan-Como si aspetta il 18
4 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari, Angelozzi: "Come si fa a non riscattare Kilicsoy? Mi ricorda Gerd Muller"
Immagine top news n.1 Atalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic famelico, Raspadori è già dentro la Dea
Immagine top news n.2 Roma, Massara: "Totti e i Friedkin hanno un ottimo rapporto, deciderà la proprietà"
Immagine top news n.3 Totti all'Olimpico: il Pupone è allo stadio per Roma-Cagliari, dopo le parole di Ranieri sul ritorno
Immagine top news n.4 Inter cooperativa del gol, hanno già segnato in 17. E fra questi non c'è Frattesi
Immagine top news n.5 Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Immagine top news n.6 Juventus, ieri leggero problema al ginocchio per Conceicao. Ma contro l'Inter ci sarà
Immagine top news n.7 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.2 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.4 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Scudetto, le percentuali dell'Inter di Cristian Chivu secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Malen trascina ancora la Roma e si regala la doppietta: Cagliari sotto 2-0
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"
Immagine news Serie A n.3 Roma, ecco il debutto di Bryan Zaragoza: lo spagnolo prende il posto di Pellegrini
Immagine news Serie A n.4 Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficile
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione"
Immagine news Serie B n.3 Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Palermo, i convocati di Gregucci: torna Henderson dopo la squalifica
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Cisse e Pittarello
Immagine news Serie B n.6 Padova-Carrarese, i convocati i Calabro: torna Illanes dopo la squalifica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone C: gli arbitri della 26ª giornata: Di Loreto per Catania-Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Fabbro della Virtus Verona
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Marino: "Mantenere la continuità per centrare i playout. Se sarà salvezza, meriti a noi"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, c'è il via libera del tribunale per il passaggio di proprietà del club
Immagine news Serie C n.6 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano