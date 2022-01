Torino, occhi sulle punte del futuro: piacciono Pellegri e Seck. Occhi sul baby Lazetic

Il Torino, spiega la Gazzetta dello Sport, guarda al mercato delle giovani punte per rinforzare la rosa di Ivan Juric nell'immediato e soprattutto nel futuro. I nomi sul taccuino del ds Vagnati sono sostanzialmente tre: il primo è quello di Pietro Pellegri, giocatore che il croato ha fatto esordire. Per vederlo arrivare in granata, il Milan dovrebbe prima riscattarlo dal Monaco e poi girarlo in prestito. Una prima offerta è stata poi fatta alla SPAL per Demba Seck, attaccante senegalese classe 2001. Quindi il più giovane: piace Marko Lazetic, talento classe 2004 della Stella Rossa.