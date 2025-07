Ufficiale Pellegri rinnova col Torino e torna in prestito all'Empoli. I dettagli dell'accordo tra i club

Torna a vestire la maglia dell'Empoli Pietro Pellegri, con il club toscano che attraverso una nota ufficiale comunica "di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per l'acquisizione a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive del calciatore".

Di seguito poi, il comunicato del Torino, che annuncia anche il rinnovo biennale con il classe 2001: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive dell'attaccante Pietro Pellegri sino al 30 giugno 2027.

Successivamente, il Club ha ceduto all'Empoli Football Club - a titolo temporaneo con opzione ed obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Tutto il Torino saluta Pietro con un cordiale in bocca al lupo per il proseguimento della sua esperienza all'Empoli".

Del quale il club toscano offre poi la bio: "Nato a Genova il 17 marzo 2001, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Pietro fa l’esordio in Serie A con i rossoblù a dicembre 2016 contro il Torino, all’età di 15 anni. Nella stessa stagione, all’ultima giornata, realizza la sua prima rete in A nel match contro la Roma, diventando così uno dei più giovani marcatori nella storia del massimo campionato. Nel campionato seguente arriva anche la prima doppietta in Serie A, prima di trasferirsi a gennaio 2018 al Monaco in Ligue 1. Esordisce con i monegaschi a febbraio nella vittoria per 4-0 contro il Digione e segna, nel campionato successivo, la sua prima rete nel massimo campionato francese nella sfida contro il Bordeaux. Dopo una parentesi di metà stagione al Milan, a gennaio 2022 passa al Torino dove gioca 9 gare segnando una rete. Viene poi acquistato a titolo definitivo ai granata nell’estate dello stesso anno, collezionando 42 presenze nelle due stagioni a seguire.

Nell'ultimo campionato con l'Empoli, Pietro ha segnato 3 gol in 11 partite. Pellegri conta presenze in tutte le Nazionali giovanili fino all’Under 21 con l’esordio in Nazionale maggiore a novembre 2020 nell’amichevole con l’Estonia".