Torino, oggi sfida decisiva per Giampaolo: Cairo sonda D'Aversa, Nicola l'alternativa

La posizione di Marco Giampaolo è sempre in bilico. Il Torino, ultimo in classifica dopo 14 giornate, scenderà in campo a Parma e proprio un ex tecnico degli emiliani potrebbe essere il sostituto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, fra i profili sondati ci sarebbe Roberto D’Aversa. L’allenatore però è sotto contratto fino al 2022 con i gialloblu con il presidente granata che dovrebbe dare un indennizzo ai Ducali per liberare il mister. L’alternativa resta Davide Nicola, più economico di D’Aversa, con sullo sfondo Donadoni, Semplici e Longo.