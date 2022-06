Torino, Orsolini e non solo: con il Bologna si può parlare anche il ritorno di Bonifazi

Riccardo Orsolini è un obiettivo di mercato del Torino, alle prese con la ricostruzione del proprio attacco dopo l'addio di Brekalo e Belotti: a Juric l'esterno ascolano piace molto, e lo vorrebbe come rinforzo per la trequarti, rivela la redazione di Sky. Il direttore sportivo Vagnati ha in mente anche un possibile ritorno di Kevin Bonifazi, che a Bologna ha trovato poco spazio nell'ultima stagione.