Torino, per Pedersen estate importante: dopo il Mondiale, si tratterà il rinnovo

Marcus Pedersen è impegnato negli States con la Norvegia, anche se nella gara di debutto di pochi giorni fa contro l’Iraq (vinta dalla sua squadra 4-1) è rimasto in panchina. Tutta la sua attenzione è alle sfide iridate, ma intanto il Torino pensa al suo futuro.

Nelle prossime settimane, dopo il Mondiale, per il terzino norvegese si parlerà di rinnovo: sarà un tema da affrontare con la dirigenza granata, quando arriverà il momento. Il contratto di Pedersen scadrà il 30 giugno del 2027 e nelle idee del Torino c’è un prolungamento che eviterebbe così di cominciare la prossima stagione con il rischio di perdere nei mesi successivi il giocatore a parametro zero. È quindi un’operazione già in preventivo, anche perché il club, come paracadute, vanta un diritto di prolungamento fino al 2028, fa sapere Tuttosport.