Torino, per Sirigu domani nuovo tampone. Spera di esserci contro la Roma

Seduta di allenamento mattutina per il Torino in vista della sfida di domenica con la Roma. al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare Davide Nicola e il suo staff hanno fatto svolgere lavori sulla forza e a seguire esercitazioni tecniche. La sessione si è poi conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica. Sempre domani giornata decisiva per Salvatore Sirigu, che si sottoporrà a un nuovo tampone e in caso di negatività al Covid conta di essere a disposizione per la sfida alla Roma.