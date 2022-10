Torino, perfezionato il tesseramento del baby brasiliano Jonathan Pertinhes per la Primavera

Nelle scorse ore, scrive Tuttosport, il Torino ha potuto perfezionare il trasferimento di Jonathan Silva Pertinhes, talento brasiliano acquistato in estate ma il cui tesseramento è stato formalizzato solo adesso. Centrocampista classe 2004, nelle scorse ore il ragazzo ha risolto le questioni pendenti riguardanti il passaporto e da oggi sarà a disposizione a tutti gli effetti per la Primavera. Cresciuto in patria nel Capivariano Futebol Clube, sarà convocato da Giuseppe Scurto per la sfida di domani contro il Milan.