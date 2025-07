Ufficiale Padova, a centrocampo arriva Jonathan Silva: è in prestito annuale dal Torino

Attraverso un comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, il Padova "rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2004 Jonathan Silva Pertinhes. Silva arriva al Padova in prestito temporaneo dal Torino FC fino al 30 giugno 2026.

Jonathan Silva Pertinhes nasce a Taboão da Serra (Brasile) il 24 aprile 2004 ed è un centrocampista di 186 cm.

Cresciuto calcisticamente nel Capiravariano in Brasile, viene scovato nella terza serie brasiliana dagli osservatori del Torino nel 2022 che lo rilevano per portarlo nella formazione Under 19 granata sotto le attenzioni di Mister Scurto. Gioca nel 2022/2023 una gara con l’Under 18 e 16 gare con la Primavera granata. Nella stagione successiva colleziona 28 gare, 2 gol e 4 assist sempre con la Primavera del Torino. Nella stagione 2024/2025 passa in prestito al Crotone in Serie C girone C, dove mette a segno 4 reti (contro Messina, Giugliano, Catania e Latina) in 31 gare, più 5 partite nei playoff".