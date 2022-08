Torino, presentata la terza maglia: base nera e dettagli granata, esordirà in Coppa Italia

Attraverso i propri canali ufficiali, il Torino ha presentato quella che sarà la divisa con cui i granata scenderanno in campo nella prima sfida stagionale, contro il Palermo in Coppa Italia: "Il Torino FC e Joma Sport, brand sportivo di riferimento nel calcio e sponsor tecnico ufficiale del Club, presentano la terza divisa da gioco. La maglia sarà protagonista già nel primo impegno ufficiale della nuova stagione, in Coppa Italia Frecciarossa contro il Palermo sabato 6 agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino".

I colori:

"La terza maglia del Torino FC è caratterizzata da una colorazione di base nera nella quale trovano spazio diversi dettagli di colore granata, il colore tradizionale e distintivo del club, in grado di trasmettere la passione, l’energia e le emozioni che da sempre contraddistinguono il club e i suoi tifosi. I dettagli granata sono presenti nella sublimazione e contribuiscono a degradare il nero della base: il risultano è una fusione di colori innovativa, in grado di esprimere un carattere forte e moderno. A questa combinazione così speciale si aggiungono il logo del Torino FC, realizzato con una patch monocolore in tessuto ad alta definizione, e gli sponsor, tutti di colore giallo fluo, che donano alla maglia notevole visibilità e brillantezza".