Torino, Ilkhan soddisfatto: "Mi sono allenato bene, contento per l'assist"

Dopo la rimonta trovata contro l'Inter, ai microfoni di DAZN, Emirhan Ilkhan ha commentato il match a fine partita: "Ho lavorato molto in allenamento e, dopo tre settimane, ho trovato il campo. Ho provato a servire Simeone già nel primo tempo, poi nella ripresa ho firmato l'assist e sono contento di aver ottenuto il pareggio contro una squadra così importante. Calhanoglu? Lui è il capitano della nostra Nazionale, sono contento di averlo rivisto oggi".