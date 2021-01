Torino, proposto lo scambio Zaza-Defrel: il Sassuolo prende tempo, l'idea non alletta i neroverdi

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'obiettivo principale del Torino in questo mercato di gennaio è quello di rinforzare l'attacco. L'ultima idea dei granata è quella di uno scambio Zaza-Defrel con il Sassuolo. L'attaccante granata tornerebbe volentieri in neroverde, Defrel si sposerebbe alla perfezione con Belotti ma il Sassuolo ha preso tempo perché questa idea non lo alletta più di tanto.

Intreccio con la Fiorentina - Vagnati insiste con la Fiorentina per Kouame e con il Cagliari per Joao Pedro o Pavoletti. Viola e sardi non sono disponibili ad uno scambio con Zaza e anche la Fiorentina punta forte su Pavoletti. Il Torino continua a prendere tempo.