Lazio, quale futuro per Lazzari? L'addio è un'ipotesi concreta: c'è un club di Serie A
Tra le questioni che la Lazio dovrà affrontare nei prossimi mesi c'è anche quello legato a Manuel Lazzari. Il laterale biancoceleste rientra infatti nel gruppo dei giocatori con una situazione contrattuale da definire e il suo percorso nella Capitale potrebbe avvicinarsi alla conclusione.
Il futuro dell'esterno resta aperto a diverse soluzioni. Una cessione durante la sessione estiva è un'ipotesi concreta, ma qualora non dovesse concretizzarsi un trasferimento nei prossimi mesi, l'addio potrebbe semplicemente essere rimandato alla stagione successiva. Sul tavolo rimane anche la possibilità di un rinnovo annuale, qualora il club decidesse di prolungare il rapporto.
La separazione, in realtà, avrebbe potuto consumarsi già un anno fa. Nell'estate scorsa Lazzari aveva infatti preso in considerazione l'idea di lasciare la Lazio, ma il blocco del mercato imposto dalla società aveva portato alla scelta di trattenere tutti gli elementi della rosa.
Tra le squadre interessate c'era anche il Sassuolo, che avrebbe accolto volentieri il giocatore per affrontare il ritorno in Serie A. A distanza di mesi lo scenario potrebbe ripresentarsi, anche se molto dipenderà dalle valutazioni che verranno effettuate nelle prossime settimane dal club biancoceleste e dal nuovo staff tecnico.