Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, quale futuro per Lazzari? L'addio è un'ipotesi concreta: c'è un club di Serie A

Lazio, quale futuro per Lazzari? L'addio è un'ipotesi concreta: c'è un club di Serie ATUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
ieri alle 22:30Serie A

Tra le questioni che la Lazio dovrà affrontare nei prossimi mesi c'è anche quello legato a Manuel Lazzari. Il laterale biancoceleste rientra infatti nel gruppo dei giocatori con una situazione contrattuale da definire e il suo percorso nella Capitale potrebbe avvicinarsi alla conclusione.

Il futuro dell'esterno resta aperto a diverse soluzioni. Una cessione durante la sessione estiva è un'ipotesi concreta, ma qualora non dovesse concretizzarsi un trasferimento nei prossimi mesi, l'addio potrebbe semplicemente essere rimandato alla stagione successiva. Sul tavolo rimane anche la possibilità di un rinnovo annuale, qualora il club decidesse di prolungare il rapporto.

La separazione, in realtà, avrebbe potuto consumarsi già un anno fa. Nell'estate scorsa Lazzari aveva infatti preso in considerazione l'idea di lasciare la Lazio, ma il blocco del mercato imposto dalla società aveva portato alla scelta di trattenere tutti gli elementi della rosa.

Tra le squadre interessate c'era anche il Sassuolo, che avrebbe accolto volentieri il giocatore per affrontare il ritorno in Serie A. A distanza di mesi lo scenario potrebbe ripresentarsi, anche se molto dipenderà dalle valutazioni che verranno effettuate nelle prossime settimane dal club biancoceleste e dal nuovo staff tecnico.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 giugno Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 giugno
Inter, prende quota Provedel: previsto incontro con gli agenti. E c'è l'accordo con... Inter, prende quota Provedel: previsto incontro con gli agenti. E c'è l'accordo con Solet
Tutto su Doumbia allo Sporting CP, l'Inter torna su Diaby: le top news delle 22 Tutto su Doumbia allo Sporting CP, l'Inter torna su Diaby: le top news delle 22
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 giugno Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 giugno
Cagliari, idea Calabria per la fascia: Zappa può entrare nell'affare con il Panathinaikos... Cagliari, idea Calabria per la fascia: Zappa può entrare nell'affare con il Panathinaikos
Ravanelli: "Fiorentina, Grosso-Paratici una certezza per fare un gran campionato"... TMWRavanelli: "Fiorentina, Grosso-Paratici una certezza per fare un gran campionato"
Il Napoli prenderà un vice Di Lorenzo: non solo Khalaili, piace anche Valincic Il Napoli prenderà un vice Di Lorenzo: non solo Khalaili, piace anche Valincic
Venezia, da El Shaarawy e Vojvoda a Fullkrug e Satriano: il punto sul mercato Venezia, da El Shaarawy e Vojvoda a Fullkrug e Satriano: il punto sul mercato
Pavoletti incorona Palestra: "Ne ho visti pochi come lui nella mia carriera" Pavoletti incorona Palestra: "Ne ho visti pochi come lui nella mia carriera"
Juventus, spunta il Dibu Martinez per la porta. Costi alti, nel mirino anche Vicario... Juventus, spunta il Dibu Martinez per la porta. Costi alti, nel mirino anche Vicario
Inter, prende quota Provedel: previsto incontro con gli agenti. E c'è l'accordo con... Inter, prende quota Provedel: previsto incontro con gli agenti. E c'è l'accordo con Solet
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti i retroscena sull'arrivo di Domenico Tedesco al Bologna. Finalmente una scelta diversa (anche se non era tra le prime tre opzioni di Sartori)
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Real pensa a Dumfries, l'Inter si tutela: offerta per Palestra. E lui: "Pronto per una big"
Immagine top news n.1 Atalanta, a breve l'avvicendamento in panchina. E dopo Ederson, occhio a Palestra
Immagine top news n.2 Il nodo addio di Allegri, lo stallo sull'area tecnica e poi il mercato: Milan, un'estate di fuoco
Immagine top news n.3 Juventus, spunta il Dibu Martinez per la porta. Costi alti, nel mirino anche Vicario
Immagine top news n.4 Real Madrid su Dumfries, l'Inter accelera per Palestra: presentata un'offerta all'Atalanta
Immagine top news n.5 Napoli-Alisson Santos, avanti insieme: c'è il riscatto dallo Sporting, le cifre dell'operazione
Immagine top news n.6 Doumbia lascia il Venezia e vola in Portogallo: è un nuovo giocatore dello Sporting CP
Immagine top news n.7 Palestra da Coverciano: "Sempre pronto per un grande club. Adesso sono concentrato sull'Italia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un colpo alla Motta e Italiano. Il Bologna e il sogno realizzato di Tedesco Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un mercato senza Corvino: l'addio al Lecce e gli scenari futuri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Come può giocare la Lazio con Gattuso e cosa serve sul mercato
Immagine news podcast n.3 Chi sono i gioielli che potrebbero lasciare l'Udinese in estate
Immagine news podcast n.4 I big blindati, i sacrifici sul bilancio e gli obiettivi: cosa farà la Roma in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, De Bruyne attacca Conte: ha ragione? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Inter, Antonio Paganin: "Distanza con le big europee. E come primo colpo vedo..."
Immagine news Serie A n.3 Taibi: "Milan, situazione imbarazzante. E da Leao si pretendeva troppo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 giugno
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, idea Calabria per la fascia: Zappa può entrare nell'affare con il Panathinaikos
Immagine news Serie A n.3 Ravanelli: "Fiorentina, Grosso-Paratici una certezza per fare un gran campionato"
Immagine news Serie A n.4 Il Napoli prenderà un vice Di Lorenzo: non solo Khalaili, piace anche Valincic
Immagine news Serie A n.5 Venezia, da El Shaarawy e Vojvoda a Fullkrug e Satriano: il punto sul mercato
Immagine news Serie A n.6 Pavoletti incorona Palestra: "Ne ho visti pochi come lui nella mia carriera"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Zamuner: "Vicenza, serve pazienza. Andremo in ritiro con una rosa quasi completa"
Immagine news Serie B n.2 Arezzo, via ai lavori per il nuovo stadio. Manzo: "È un sogno che si realizza"
Immagine news Serie B n.3 Wiafe accende il mercato: mezza Serie A sul talento del Modena
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Liberali: "Abbiamo sfiorato l'impresa, qui sono migliorato tantissimo"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, il saluto di Rispoli: "La Serie A mancata non cancella il percorso straordinario"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, dialoghi con il Como per Cassandro e Fellipe Jack
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Livorno incontra il Sindaco: "Vogliamo consolidarci fra i professionisti"
Immagine news Serie C n.2 Kallon saluta la Casertana: "Porterò con me ogni battaglia e ogni ricordo"
Immagine news Serie C n.3 Audace Cerignola, spunta anche il ritorno di Raffaele per la panchina
Immagine news Serie C n.4 Bari, il Comune non concede proroghe: sarà addio al San Nicola
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, il saluto di Donnarumma: "Orgoglioso del percorso fatto insieme"
Immagine news Serie C n.6 Ostiamare, D'Antoni dopo il rinnovo: "Mai avuto dubbi, è stata una scelta naturale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico PSG-Arsenal, tutto in una notte: chi vincerà la Champions League?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Rayo Vallecano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, per la danese Floe si fa sotto il Wolfsburg: affare da mezzo milione di euro
Immagine news Calcio femminile n.2 Annalisa Ruotolo, figlia di Gennaro, firma il primo contratto da professionista con il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, scelto il nuovo tecnico: è l'ex centrocampista rossoverde Defendi
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Vogliamo giocarci il Mondiale fino all'ultimo secondo. Pisa scelta per il calore"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Della Peruta passa a titolo definitivo al Feyenoord
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli giura amore alla Juventus: "È e sarà sempre il mio primo grande amore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Diego Maradona e quell'intervista che non è mai andata in onda Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa ricorderemo della (drammatica) stagione 2025/26 del calcio italiano?