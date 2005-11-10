L'Inter non vuole privarsi di De Vrij: offerto il rinnovo di contratto all'olandese

Le strade di Stefan de Vrij e dell'Inter sembravano doversi separare in estate, ma il rendimento dell'olandese ha fatto cambiare idea al club nerazzurro. Il difensore centrale, che non parteciperà al Mondiale, ha ricevuto una proposta da parte della società per rinnovare il suo contratto fino al 2027, dunque di un'altra stagione. Senza Acerbi, sarebbe lui la prima e unica alternativa di Manuel Akanji.

L'Inter come sempre giocherà più competizioni e avrà bisogno di una rosa lunga. Oltre alla Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, è la Champions League a essere diventata uno degli obiettivi dei nerazzurri, che quest'anno sono usciti con il Bodo/Glimt ai playoff. Chivu stima molto l'ex Lazio e ne ha spesso esaltato le qualità tecniche, ma anche la professionalità. Ora tocca a lui e a Pastorello decidere il da farsi.

L'agente qualche giorno fa aveva parlato così del futuro del suo assistito: "C’è qualche discorso aperto, è vero che dopo 13 anni di Italia avrebbe piacere di fare un’esperienza diversa, fuori dal nostro Paese. Poi l’Inter è la squadra del suo cuore, otto anni sono tanti: nei momenti in cui dovessero essere fatti dei passi avanti, li aspetteremo con grande rispetto. L’Inter è la sua squadra, insieme al Feyenoord".