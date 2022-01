Torino, Rincon a un passo dalla Sampdoria. Il centrocampista firmerà per 6 mesi

Tomas Rincon è pronto a proseguire la sua carriera in Serie A con la maglia della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa è vicina alla conclusione e già domani potrebbe arrivare alla fumata bianca. Il centrocampista firmerà per 6 mesi, gli stessi che gli restavano al Torino e dopo aver giocato per le due squadre piemontesi, Toro e Juve, è pronto a vestire anche la maglia blucerchiata, dopo aver fatto parte della rosa del Genoa.