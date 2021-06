Torino, rinnovo e contratto top per Buongiorno. Così il difensore incassa la fiducia di Juric

Non è più soltanto il gioiello del vivaio da mostrare in Serie A. Adesso Alessandro Buongiorno si è trasformato in un progetto definito, che inizia a brillare nel Torino. E la crescita del difensore - sottolinea La Gazzetta dello Sport - viaggia di pari passo con la collezione di rinnovi: il primo se l’era guadagnato un anno fa, con la firma fino al 2024. Il secondo è alle porte: sarà allungamento del contratto di un altro anno, che si spinge fino al 30 giugno 2025. Questo, però, è un rinnovo diverso dagli altri. Prima di tutto perché è un premio che la società riconosce alla sua più che buona prima annata in Serie A. Ma sarà anche il rinnovo che lo catapulterà definitivamente nel mondo dei grandi: perché il prolungamento di questa estate contiene un ritocco sul compenso molto corposo che lo porterà, per la prima volta, ad avere un ingaggio da calciatore di Serie A a tutti gli effetti.