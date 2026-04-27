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Torino, riscattati Anjorin e Kulenovic. FIGC commissariata? La UEFA non gradisce: le top news delle 13

Torino, riscattati Anjorin e Kulenovic. FIGC commissariata? La UEFA non gradisce: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 13:00Serie A
Simone Lorini

Il Torino è ufficialmente salvo dopo i risultati maturati nella giornata di ieri, dopo il 2-2 conquistato in rimonta contro l'Inter. La squadra granata è infatti 13esima in classifica a +13 punti sulla Cremonese terzultima, un distacco accumulato soprattutto con l'arrivo di Roberto D'Aversa. Il cambio di allenatore dopo 26 partite di campionato ha infatti giovato al Toro che nelle ultime otto gare ha conquistato quattordici punti. Dieci in più dei grigiorossi e del Cagliari. Nove in più del Lecce. Ufficiale dunque il riscatto Tino Anjorin dall'Empoli che incassa 4.5 milioni di euro, come quello di Sandro Kulenovic.: il Torino dovrà versare nelle casse della Dinamo Zagabria tre milioni di euro oltre ai 500mila euro già pagati a gennaio.

Intanto, il Corriere della Sera svela che l'ipotesi del commissariamento della FIGC da parte della politica non sarebbe gradita da parte della UEFA che - in un contatto diretto fra Ceferin e Simonelli - avrebbe fatto sapere al presidente della Lega Serie A di essere pronta a misure che sarebbero pesantissime per l'intero movimento del nostro calcio. Quali? La mancata assegnazione degli Europei 2032 all'Italia, ma anche e addirittura l'esclusione dei club italiani dalle coppe europee. Cosa che ha spinto lo stesso Simonelli a rilasciare alcune dichiarazioni che hanno gettato acqua sul fuoco. "Se dovesse risultare che qualcuno ha sbagliato, sarà giusto che paghi. Ma giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato", ha detto Simonelli.

Nei prossimi giorni è attesa la risposta del direttore sportivo Sean Sogliano alla proposta di rinnovo (tre anni) dell'Hellas Verona. L'ultimo club che ha sondato la sua disponibilità è stata però la Lazio: la società biancoceleste non ha ancora deciso se cambiare rotta o meno al termine della stagione, col presidente Lotito che presto deciderà se proseguire col ds Angelo Fabiani oppure no. E in caso di addio con l'attuale uomo mercato, ecco che Sogliano potrebbe diventare un'idea forte per la Lazio del prossimo anno. Il tutto a prescindere da come finirà la stagione e da quale sarà il futuro di Maurizio Sarri.

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