Torino, Simeone: "Vlasic è fortissimo, ci siamo detti che dovevamo partire a mille"
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Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-1 sul Parma: "Ci siamo detti che dovevamo iniziare forte perché era una squadra molto chiusa, mi è capitata la prima occasione e per fortuna l'ho sbloccata poi siamo stati bravi a riprenderla e a finire bene. Vlasic è un giocatore fortissimo, una persona molto energetica alla quale voglio tanto bene".
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