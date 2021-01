Torino, sondaggio in Francia per l'attaccante Boulaye Dia del Reims

Secondo quanto riferito da Tuttosport, tra le squadre interessate all'attaccante del Reims Boulaye Dia ci sarebbe anche il Torino che si unisce così a Milan, Napoli e Roma, che avrebbero sondato il calciatore in vista della prossima estate. La punta di 24 anni è esplosa in questa stagione in Ligue 1 mettendo a segno ben 12 reti in 19 partite.