Torino, torna di moda il nome di Laurienté per l'attacco. Concorrenza della Lazio

Armand Laurienté, 25 anni, è tornato in orbita del Torino. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, l'attaccante del Sassuolo era già stato corteggiato dai granata prima del suo passaggio in neroverde. Laurienté sta lottando insieme al Sassuolo per evitare la retrocessione, ma a prescindere da come finirà la stagione, a fine campionato chiederà di essere ceduto e non ha dimenticato l'interesse dei granata. Sul giocatore - si legge - si sono altre squadre.

Perfetto per i granata

La Lazio, per esempio, nel mercato di gennaio si è presentata con un’offerta di 10 milioni che i neroverdi hanno rifiutato. Dovessero scivolare nel campionato minore ovviamente la valutazione dell’esterno subirebbe un importante ridimensionamento. Ma è ancora presto per affrontare un simile discorso, l’unica certezza è che Davide Vagnati sta pensando a lui. Sarebbe il giocatore giusto per il Toro, da piazzare a sinistra per lasciare Zapata al centro dell’attacco.