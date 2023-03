Torino, Vagnati in pressing su Juric per la permanenza. Entro 30 giorni il club vuole una risposta

Il Torino, scrive oggi Tuttosport, è in pressing col tecnico Ivan Juric per ottenere il suo sì in merito alla permanenza a fine stagione. La società granata, si legge, ha dato un mese di tempo al croato per sciogliere i dubbi, ma parallelamente il ds Vagnati e Moretti stanno spingendo per ottenere quanto prima il suo sì. Negli ultimi giorni è capitato spesso che i due dirigenti si intrattenessero con l'allenatore a margine delle sedute di allenamento, parlando del futuro, della rosa e del mercato, cercando di coinvolgere quanto più possibile Juric.

Da parte sua, l'allenatore ha posto delle basi non derogabili, fra queste il mantenimento dell'ossatura della squadra dopo lo smantellamento della scorsa estate.