Torino, Vanoli: "Queste sono sfide importanti che ci fanno crescere. Stiamo bene e siamo vivi"

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, il tecnico granata Paolo Vanoli ha commentato ai microfoni di Torino Channel: "Inizialmente abbiamo faticato a prendere i riferimenti per andarli a pressare alti. Se lasci all'Inter il pallino del gioco comandano loro il ritmo. Abbiamo fatto fatica perché Zalewski si alzava molto e ci bloccava molto il terzino facendo fatica a scalare su Carlos Augusto. Penso che sul primo gol abbiamo fatto un'ingenuità perché Gineitis deve capire che un giocatore forte può sterzare e non può lasciargli due metri. Dopo abbiamo trovato le contromisure e abbiamo avuto un'occasione con Che Adams per riaprirla. Nel secondo tempo abbiamo avuto coraggio rischiando qualcosa. Fino alla fine non abbiamo mollato con grande orgoglio. Il gol annullato a Masina non so dove sia visto il fallo. Anche Vlasic doveva essere più veloce nell'incursione. Abbiamo perso un po' di marcature preventive e in alcune ripartenze è stato bravo Milinkovic-Savic. Da qua fino alla fine dobbiamo onorare questa maglia e stasera l'abbiamo fatto".

Mancata precisione in attacco?

"No. Devo dire che forse quello che è mancato é capire velocemente quello che stava succedendo quando il campo si è inzuppato. Abbiamo continuato a giocare invece di attaccare la profondità come sono stati bravissimi loro. Abbiamo avuto qualche imprecisione nel giro palla ma quando siamo arrivati sulle corsie laterali abbiamo fatto buone cose".

L'Inter?

Stiamo parlando di una grande squadra, in cui le riserve sono sempre state importante. E' una squadra in finale di Champions e queste sono le sfide importanti che ci fanno crescere. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare ed essere quelli di stasera".

Cacciamani?

"E' da qualche settimana che si allena con noi. E' un ragazzo umile e mi ha fatto piacere che stasera abbia esordito. Deve tenere i piedi per terra godendosi questo momento e capire cosa ci vuole per restare a questi livelli. Bisogna lasciarlo sereno ma sono felice per lui".

Ora si va a Lecce.

"Il finale di campionato ci dà queste partite e queste motivazioni. Ci deve dare la forza per sapere cosa vogliamo. Col Venezia non siamo stati bravi non tanto nell'approccio ma ai primi errori abbiamo abbassato la testa. Stiamo però bene, siamo vivi e fino alla fine dobbiamo portare a casa più punti possibili".