Live TMW Torino, Vanoli: "Questo stadio può portarci tanti punti. Mercato? Ho pazienza"

23.40 - Il Torino passa in coppa Italia, contro il Cosenza finisce 2-0. Il tecnico Paolo Vanoli non sbaglia all'esordio al Grande Torino, i granata superano il turno grazie all'autorete di Camporese dopo 36 secondi e alla rete di capitan Zapata nel finale. A breve l'allenatore interverrà in conferenza stampa, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Qual è il punto di partenza del suo Toro?

"Impegno, disponibilità e voglia di sacrificarsi: così è una squadra che rispecchia i miei valori e quelli del club. Ci sono tante cose da migliorare, ma in 30 giorni non si può cambiare una filosofia. L'aspetto cognitivo è stato importante per i ragazzi"

Cosa l'ha soddisfatta di più e cosa meno?

"Mi ha soddisfatto l'approccio, la giocata sul primo gol è stata bella. Ci manca la continuità delle giocate, questa me l'aspettavo: a volte ci rifugiamo troppo sul nostro portiere. A volte non abbiamo sfruttato bene le ripartenze di Bellanova e Lazaro"

Come si immaginava la prima al Grande Torino?

"E' stata una grossa emozione: questo club rappresenta la storia, noi dobbiamo essere bravi a unire e a trascinare questi tifosi fantastici. Questo stadio può darci dei punti in più. Con gioco e spirito dobbiamo conquistare i tifosi"

Spera di avere rinforzi per il Milan?

"Sono a contatto con il club, abbiamo detto cosa ci serve per migliorare. Devo essere focalizzato a migliorare i miei giocatori: io aspetto con pazienza, vedo che anche le grandi non è facile sul mercato. Ma più che su questo, sono concentrato a dare idea di gioco"

C'è l'obiettivo della coppa Italia?

"Per me non esistono amichevoli, mi hanno insegnato a guardare sempre in alto e spero di trasferirlo ai giocatori. Queste sono partite pericolose, ma questo gruppo è stato bravo: è facile dire che il Toro affronta una di B, ma se guardate i risultati vedete che non è tutto facile"

Come ha visto Adams?

"Ha le caratteristiche che volevamo per completare l'attacco. Sa dialogare con Zapata, stavo cercando quel tipo di giocatore. E anche Sanabria lo sta facendo bene. Ho un parco attaccanti con caratteristiche diverse, è ciò che volevo. Pellegri e Karamoh mi danno l'opportunità di avere anche la profondità lunga, forse Sanabria e Adams hanno la profondità corta. Avere un mix così ci permette di valutare la partita e avere cambi"

Lazaro potrebbe anche tornare a destra?

"Lo prendemmo all'Inter perché era importante: può dare tanto a piede invertito o sul piede forte. E' una pedina che può fare bene, si è presentato bene. Ai quinti chiedo di attaccare la porta e di segnare di più"

Che regalo chiederebbe? E' mezzanotte, è il suo compleanno

"Ora vado a festeggiare con mia moglie (ride, ndr)"

Quando rientra Vlasic, dove lo piazzerà?

"Sarà un grande acquisto. Lui e Schuurs saranno due grandi acquisti"

Utilizzerete tanto i lanci di Vanja?

"Milinkovic è un portiere che ha qualità importanti. Senza abusarne, possiamo avere un'arma in più. Il concetto è: io non voglio calciare, io voglio andare sul lungo per creare una situazione. Vanja ha fatto un'ottima prestazione, deve crescere in personalità ed essere più partecipe. Da lui pretendo tanto"

