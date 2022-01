Torino, Vojvoda: "Era importante iniziare l'anno così. Ci siamo fatti trovare pronti"

Mergim Vojvoda, esterno del Torino e autore di un assist nella vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, ha parlato a Torino Channel al termine del match: "Era molto importante iniziare l'anno così, con una bella partita. Sappiamo che sono molto tosti e oggi siamo stati molto efficaci e questo era importante, eravamo pronti".

È stato un periodo complicato.

"Abbiamo lavorato a casa perché eravamo in quarantena. Abbiamo avuto un aiuto da parte della società per lavorare da casa".

Ormai si trova benissimo a giocare sulla sinistra?

"Sì adesso mi piace. Non mi ricordo quando metto cross da destra o da sinistra, neanche in allenamento, non fa differenza. Oggi è andata bene perché ho fatto un assist per Singo".

Come si trova con Singo?

"Se posso aiutare la squadra sono molto felice. È andata bene oggi visto che uno dei due esterni è riuscito ad andare in gol. Al mister questo piace".