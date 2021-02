Torna la Champions - 16 squadre, ma solo 3 di queste sono in testa ai rispettivi campionati

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Champions League, la Coppa dei Campioni. O presunti tale, almeno guardando le attuali classifiche dei vari campionati nazionali. Fra le 16 presenti agli ottavi, infatti, sono presenti soltanto 3 squadre che al momento si trovano in vetta alla classifica del rispettivo torneo. Si tratta del Bayern Monaco, solito dominatore di Bundes con un +5 sul Lipsia secondo e un +13 dal quinto posto e la zona Europa League. Poi il Manchester City che in Premier League sta volando con un +7 sulla seconda, quindi l'Atletico Madrid. In Spagna i Colchoneros viaggiano spediti verso il titolo con un incoraggiante +5 sul Real secondo, che però ha 2 gare in più rispetto agli uomini di Simeone.

Poi solo squadre indietro in classifica e in certi casi particolarmente lontane dalla vetta: la Juventus è a-8 dall'Inter (pur con una gara in meno), il Porto avversario dei bianconeri è secondo a -10 dallo Sporting. Atalanta e Lazio sono a -10 dalla testa, ma come detto l'elenco delle squadre attardate è ampio: il Borussia Dortmund è a -16 dal Bayern, così come il 'Gladbach. In Inghilterra il Liverpool è a -13 dal Manchester City e ha addirittura giocato una gara in più, mentre il Chelsea di Tuchel è staccato di 11 punti. In Spagna il Barcellona, pur con una gara in più, prende 8 punti dall'Atletico, 9 invece quelli del Siviglia del Papu Gomez. Quindi il PSG delle stelle, che in Francia è secondo a -1 dal Lille capolista.