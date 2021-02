Torna la Champions - Garanzia CR7. Gli incredibili numeri di Ronaldo nelle sfide da dentro o fuori

vedi letture

La Juventus torna in campo in Champions League e si affida ancora una volta a Cristiano Ronaldo, arrivato nell'estate del 2018 proprio per dare quel qualcosa in più alla Vecchia Signora in campo europeo, per cercare di arrivare alla vittoria di quel trofeo che manca dalla bacheca bianconera dal 1996. Quando il gioco di fa duro, nella fase a eliminazione diretta, CR7 sale sempre in cattedra e Andrea Pirlo spera che il portoghese continui a infrangere record e a essere sempre decisivo. Guardando solo all'avventura in bianconero i numeri sono tutti per lui: sei gare, le due contro l'Atletico Madrid, le due contro l'Ajax e le due contro il Lione, e sette gol segnati, tutti quelli messi a segno dalla Juventus in queste sfide.

I numeri in carriera sono però ancora più incredibili: con le maglie di Manchester United, Real Madrid e, appunto, Juve, CR7 ha siglato la bellezza di 67 reti in 81 gare giocate, per una media di 0,83 gol a partita. Nelle ultime 18 il portoghese è andato a segno 23 volte e non vorrà certo fermarsi adesso, con la sfida contro il Porto, nel suo Paese, che rappresenta una ghiotta occasione, per proseguire la striscia e per proiettare la Juventus verso i quarti di finale di Champions League.