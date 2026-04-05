Focus TMW Toto-ct della Nazionale: tutti i nomi e cos'hanno già detto Allegri, Gasp, Inzaghi e De Rossi

Chi sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana? Forse è presto per dirlo, visto che il calcio italiano non ha un capo, dopo le dimissioni di Gravina, con le nuove elezioni che si terranno solamente il 22 giugno. Di nomi che circolano però ce ne sono, vi abbiamo parlato dei pro e contro di ognuno di loro (leggi qui).

Quali nomi? Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, José Mourinho, Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli, Vincenzo Montella, Claudio Ranieri, Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi, Fabio Grosso, Silvio Baldini, sperando di non dimenticare nessuno, fra chi è concretamente in lizza e chi magari può essere una suggestione.

Di questa lista, alcuni di loro hanno già risposto direttamente alla questione: Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Ecco le loro risposte:

Simone Inzaghi (a La Libertà) - "Lusingato, ma sto bene qui e ho un altro anno di contratto con l’Al Hilal".

Massimiliano Allegri (in conferenza stampa) - "Ho iniziato un lavoro con il Milan l'anno scorso e dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo di arrivare in Champions. Per quel che riguarda la Nazionale non è un discorso di ct o presidente, bisogna fare un ragionamento molto più grande".

Gian Piero Gasperini (in conferenza stampa) - "Io fra i papabili ct della Nazionale? In questo momento vengono fatti i nomi un po’ di tutti. I problemi? Non riguarda semplicemente una posizione, credo che il problema riguardi proprio un riassetto, una visione di nuovo per riportare in alto in generale il nostro calcio, i nostri giovani, i nostri ragazzi a questo sia molto più importante che quello di un singolo allenatore".

Daniele De Rossi (in conferenza stampa) - "Non mi aspettavo questa domanda, pensavo volessi un programma del calcio italiano (ride ndr). Mi ero preparato per non rispondere. Credo che si stia un po’ parlando troppo e chiunque: dall’ex giocatore ai giornalisti, al macellaio e al pizzicagnolo. Mi preoccupo della salvezza del Genoa e credo che aggiungere parole su parola a tutto questo minestrone di chiacchiere non sia così importante. Rimango col dispiacere di aver visto tanti miei amici distrutti e tanti giocatori che ho allevato come compagni di squadra. Rimango co questo dispiacere e non mi metto a fare tante chiacchiere".