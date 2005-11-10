Ufficiale Ospitaletto, altro rinnovo di contratto: Casali ha firmato fino al 2028

Michele Casali continuerà a vestire la maglia dell'Ospitaletto. È ufficiale infatti il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028. Di seguito la nota del club:

L'Ospitaletto Franciacorta è lieto di annunciare il rinnovo del terzino sinistro Michele Casali sino al 30 giugno 2028. Nella sua stagione d'esordio tra i Pro, il classe 2005 con umiltà e perseveranza ha conquistato la titolarità. Dopo una prima parte di stagione in cui ha preso le misure alla Serie C, dalla terza giornata di ritorno è diventato sempre più importante e ha concluso la stagione da titolare assoluto. Delle 18 presenze stagionali (1152 minuti giocati), ben 16 sono arrivate dalla terza alla diciannovesima giornata di ritorno.

Proseguono, dunque, le conferme della rosa che ha ottenuto con ampio anticipo la salvezza nell'ultima stagione in Serie C. «Michele è un ragazzo giovane sul quale avevamo deciso di investire nella scorsa stagione. L'inizio è stato difficile in termini di minutaggio ma dimostrando grande abnegazione, ha fatto valere tutte le sue qualità e con pieno merito nel girone di ritorno ha collezionato un numero elevato di presenze, impreziosite da un gol di pregevole fattura contro il Renate. Siamo molto contenti per lui e, nonostante la sua giovane età, riteniamo che il suo percorso possa essere d'esempio per altri giovani. Conquistare la titolarità con il sudore nel quotidiano e la capacità di resistere alle avversità», ha dichiarato il Direttore Sportivo Paolo Musso.

Dopo aver esordito tra i professionisti con l'Inter U23 in Coppa Italia e dopo aver segnato la prima rete in Serie C, lo scorso 08 febbraio in casa con il Renate, Michele Casali prosegue la sua avventura in orange: «Sono molto contento di aver rinnovato con l'Ospitaletto Franciacorta perché sin dal primo istante in cui sono entrato in gruppo mi sono trovato molto bene. È una società seria, con valori e ambizioni. Non vedo l'ora di riprendere il lavoro per raggiungere i risultati di squadra e anche quelli personali. La volontà è migliorare quanto ottenuto lo scorso anno. Ci vediamo in campo. Forza Ospi!», ha detto Casali.