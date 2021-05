Totti smentisce gli insulti dai tifosi della Juventus: "Macché, ci hanno osannato"

Presente ieri sera al Mapei Stadium in compagnia di suo figlio Cristian per la finale di Coppa Italia, Francesco Totti ha smentito via Instagram Stories di aver ricevuto fischi e insulti dai tifosi della Juventus: “Ritornare allo stadio a vedere la partita di pallone con il proprio tifo è stato emozionante. Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosi juventini anzi, ci hanno osannato, viva lo sport”.