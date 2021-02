Tra Suning e BC Partners le trattative vanno avanti: settimana decisiva, da dentro o fuori

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro societario dell'Inter. Proseguono nel più stretto riserbo le trattative tra Suning e BC Partners, la sensazione è che la prossima settimana possa essere quella decisiva: o si farà di tutto per arrivare a una fumata bianca o la trattativa col fondo britannico, che punta alla maggioranza, finirà in stand by. Differenza però sostanziale, di circa 200 milioni di euro, sulle valutazioni.