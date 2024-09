TMW Troppo tardi per Pioli? Tentativo in extremis della Roma. Un'altra pista porta ad Allegri

Dopo solo quattro turni, la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi. Ha del clamoroso quanto deciso dalla famiglia Friedkin che, due giorni dopo esser rientrati nella Capitale per analizzare il deficitario avvio di stagione, ha maturato la scelta di cambiare guida tecnica. Nove mesi dopo aver puntato su De Rossi, tre mesi dopo avergli rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027, ecco l'esonero del tecnico classe '83. La proprietà a stelle e strisce della Roma ha maturato la decisione di cambiare guida tecnica e ora è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore.

Secondo quanto raccolto da 'TMW', ci sono già stati i primi approcci con Massimiliano Allegri, allenatore attualmente senza contratto dopo la fine del suo rapporto con la Juventus. Negli scorsi giorni era emerso anche il nome di Stefano Pioli ed è effettivamente anche in queste ore ci sono stati dei contatti col manager emiliano che però, già oggi, dovrebbe prendere il posto dell'esonerato Castro alla guida dell'Al-Nassr.

La Roma questa mattina ha comunicato l'esonero di Daniele De Rossi con questo comunicato: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".