Tudor a caccia della Champions, nonostante l'emergenza in difesa

La Juventus, oggi, sarà in campo per affrontare il Venezia nella gara valida per il 38º turno di Serie A. I bianconeri vogliono ottenere la qualificazione alla prossima Champions League e Igor Tudor, in conferenza stampa, ha spiegato come la squadra dovrà interpretare il match contro i veneti: “Conterà più la testa o il cuore? La domanda è quella giusta e serviranno tutte e due le cose. È una partita importante e dobbiamo concentrarci sulle cose di campo". Ma per la Juventus sono arrivate buone notizie perchè il tecnico croato ha comunicato che ci saranno tre recuperi importanti: “Renato e McKennie hanno avuto problemi, ma oggi si sono allenati con noi. Koopmeiners si è allenato con noi. Poi Gatti la situazione è sempre la stessa". Dunque la Juventus potrà contare su Veiga e McKennie e in panchina ci sarà anche Koopmeiners. L’olandese rientrerà dopo più di un mese di assenza.

Tudor pensa solo al Venezia.

Igor Tudor è apparso molto concentrato in vista della gara contro il Venezia e ha spiegato come ha visto la squadra nei giorni scorsi: “Li ho visti bene e concentrati, in crescita. Mi è piaciuta tanto l'ultima partita, ho visto una crescita dal primo giorno. La partita va interpretata come tutte le altre, poi conta quello che si deve fare in campo". Dunque, il tecnico croato ha visto bene la Juventus e si è detto fiducioso in vista del match di oggi: “Con me tutte le partite sono state fondamentali. Per me questa squadra ha sbagliato quasi niente. La squadra mi da fiducia per domani (oggi ndr). La squadra vuole prendersi quello che è suo. La squadra c'è". Infine, Tudor ha spiegato che sarà importante avere giocatori di qualità, ma quello che più servirà sarà la quantità senza la quale non si ottiene nulla: “Se non c'è quantità non vinci neanche contro la Serie C, poi la qualità alla fine decide. Devi sempre avere equilibrio, non bisogna avere troppi giocatori che corrono e non decidono le partite, ma avere un giusto mix che è una bella cosa. Io non ho mai avuto tutti al completo e questo mi dispiace perchè la costruzione della squadra va nella continuità di poter proporre sempre quelli che sono più forti. Poi ci sono 5 cambi a dare una mano, questa è una costruzione di squadra".

Difesa inedita per Tudor.

La Juventus ha ritrovato Weston McKennie e Renato Veiga che nei giorni scorsi sono stati alle prese con acciacchi fisici. Per il momento, però, entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Igor Tudor contro il Venezia conferenza il 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa visto che Gatti e Veiga non sono al meglio e che Kalulu è squalificato si va verso una linea inedita formata da Alberto Costa, Kelly e Savona. A centrocampo sulla destra agirà Nico Gonzalez, in mezzo ci sarà il ritorno di Thuram che affiancherà Locatelli, mentre a sinistra sarà confermato Cambiaso. Sulla trequarti, invece, giocheranno Francisco Conceicao e Kenan Yildiz. Mentre in avanti ci sarà Kolo Muani che è favorito su Vlahovic. Tudor, però, avrà maggiori alternative in panchina visto che comunque Veiga e McKennie sono stati convocati così come Koopmeiners. L’olandese tornerà dopo un mese abbondante di stop e non è del tutto da escludere che possa giocare qualche minuto. in ogni caso il tecnico croato, a gara in corso, potrà giocarsi anche le carte Weah e Vlahovic. Quindi la Juventus ha recuperato pezzi importanti che poi potranno ritrovare ancora di più la condizione in vista dell’imminente Mondiale per Club.