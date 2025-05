Tardelli: "Juventus, Tudor si è dimostrato bravo e affidabile, ma se può arrivare a Conte..."

Fra presente e futuro. Marco Tardelli parla della Juventus. L'ex bianconero, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul tecnico Igor Tudor: "Tudor si è dimostrato bravo e affidabile, ma se può arrivare a Conte... - ha commentato - Antonio è il più strutturato per vincere il campionato e lo ha dimostrato anche quest’anno a Napoli.

Da quali giocatori ripartirei? Sicuramente da Yildiz, che è uno dei miei preferiti. È giovane, ha qualità e ampi margini di miglioramento. Mi piace anche Koopmeiners, in questa stagione è stato frenato da un difficile ambientamento e dai problemi fisici: merita un’altra chance. Bisognerà vedere anche chi saluterà, come i prestiti Conceiçao, Kolo Muani, Veiga... E poi vedremo che cosa succederà con Vlahovic: se dovesse andare via, bisognerà trovarne un altro".

L'ex centrocampista della Juve si è poi soffermato sul tema dell'attacco con Osimhen fra i profili sondati per sostituire Vlahovic: "Osimhen è un bell’attaccante, sa segnare ma anche lui ha bisogno della squadra. Esattamente come Vlahovic. Più che Osimhen, nella Juventus del futuro vedrei bene... Vlahovic. Dusan va soltanto aiutato di più". Per il centrocampo invece l'idea è Tonali: "Darei la priorità a Tonali. Gran giocatore, italiano: sarebbe un colpo di livello".