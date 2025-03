Tudor e la Juve, c'è davvero la possibilità di andare oltre luglio? Cosa dice l'accordo

vedi letture

Nella conferenza stampa di questa mattina Cristiano Giuntoli s'è augurato che l'avventura sulla panchina della Juventus di Igor Tudor possa andare avanti ben oltre il finale di questa stagione. "Abbiamo dato una sterzata per la squadra e per la Juventus. Dopo la decisione di separarsi da Thiago Motta il nostro mirino è andato subito su Tudor: non solo per il suo passato alla Juventus, ma anche e soprattutto per le sue qualità tecniche, umane e morali. Igor rimarrà con noi fino alla fine del Mondiale per Club, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è quella di continuare insieme. Pensiamo possa avere qualità importanti per portare avanti il progetto", ha dichiarato l'uomo mercato bianconero che non avrebbe potuto dire altrimenti. Per il momento, perché ci sono obiettivi da centrare. Perché lui stesso ha dinanzi a sé un futuro che non è più così certo.

Oggi però Tudor è l'allenatore della Juventus e non si può escludere a prescindere che rimarrà anche dopo il Mondiale per Club. Lo dice del resto anche il contratto, ovvero un rinnovo automatico per la prossima stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Se la Juventus chiuderà il campionato tra le prime quattro, allora per il manager croato scatterà un altro anno di contratto a circa due milioni di euro netti.

Tuttavia, anche questo rinnovo automatico sarà facilmente aggirabile se la Juventus lo vorrà. Se la società bianconera nonostante l'obiettivo centrato deciderà comunque di cambiare guida tecnica. Nell'accordo infatti c'è una penale che permette al club torinese di risolvere il contratto anche dopo il rinnovo automatico previo pagamento di una penale. Un modo per tenersi le mani libere a prescindere dai risultati e che non sembra dispiacere nemmeno a Igor Tudor: "Contratto o non contratto, se mi sento che quello in cui sono è il posto giusto io proseguo, altrimenti vado a casa. Si vive il presente, il momento. Avere dieci anni di contratto a me cambia poco...", ha detto il manager croato oggi in conferenza stampa.