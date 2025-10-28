Tudor e quella beffarda intervista di un mese fa. Con il libro di Spalletti in mano

La Juventus è in procinto di nominare il sostituto di Igor Tudor per la panchina della propria prima squadra e la pista più calda di queste ore porta diretto alla figura di Luciano Spalletti, per un cambio di guida tecnica che nelle intenzioni del club bianconero dovrà riportare sulla giusta carreggiata la Vecchia Signora.

Tra l'altro nelle ultime settimane proprio Tudor e Spalletti sono stati a stretto contatto, seppur a distanza, come in una sorta di passaggio anticipato (e piuttosto inconsapevole) del testimone. Erano i primi giorni di settembre, infatti, quando l'ormai ex tecnico della Juventus veniva intervistato da Ciro Ferrara per DAZN. E nel corso della chiacchierata aveva mostrato proprio la copertina dell'ultimo libro scritto da Luciano Spalletti, 'Il paradiso esiste... Ma quanta fatica". Tudor aveva infatti spiegato come Spalletti fosse un riferimento per lui, sottolineando il tutto pure con la frase: "Si studia sempre dai forti, si impara da loro". Una scena che oggi suona decisamente come beffarda, per lui.

Di seguito un passaggio del comunicato ufficiale tramite cui la Juventus ha reso noto l'esonero di Tudor: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci".