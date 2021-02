Tutta la furia di Gasp: il "suicidio del calcio" e l'attacco agli arbitri "che non hanno mai giocato"

vedi letture

L'ira di Gian Piero Gasperini dopo il ko contro il Real Madrid, viziata dal rosso a Freuler dopo diciotto minuti, alberga su tutti i quotidiani oggi in edicola. Il titolo nella pagina degli spogliatoi scelto oggi da La Gazzetta dello Sport è proprio dedicato al mister della Dea. "Una gara rovinata, chissà in undici contro undici. Sui contrasti non c'è uniformità, abbiamo arbitri che non hanno mai giocato... Magari avremmo perso lo stesso, ma resta l'amarezza di una partita rovinata da una decisione eccessiva".

GASP NON RESISTE Il tecnico non si esime dal riversare veleno sulla direzione di Stieler. "Quel che è successo è clamoroso, oggi si vuole togliere ogni forma di contrasto e questo è il suicidio del calcio. Non possiamo avere arbitri che non hanno mai giocato a calcio e non distinguono tra contrasto e fallo. Non aggiungo altri sennò la Uefa mi squalifica per due mesi".