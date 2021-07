Tutto pronto lo sbarco di Giroud a Milano: per il francese contratto biennale con opzione

Olivier Giroud per ripartire. Questa settimana, il Milan definirà l'acquisto del centravanti francese che tarderà di qualche ora il suo arrivo rispetto alla tabella di marca formulata la scorsa settimana ma comunque sarà in città per le visite mediche tra domani e mercoledì.

Si stanno infatti definendo gli ultimi dettagli burocratici dopo aver trovato l'accordo col Chelsea, sulla base di un indennizzo da un milione di euro più un ulteriore milione di bonus. Per Giroud contratto biennale e anche opzione per una terza stagione.