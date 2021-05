Udinese, anche il Napoli su De Paul: De Laurentiis lavora d'anticipo per evitare aste

vedi letture

Il Napoli attento alla situazione di Rodrigo De Paul, stella dell'Udinese che dovrebbe lasciare il Friuli nella prossima sessione di mercato. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino. L'argentino sarebbe perfetto per giocare sia in un centrocampo a 3 che in una potenziale batteria di 2 trequartisti alle spalle di una punta. L'Udinese è bottega carissima e il prezzo fissato per De Paul non è inferiore a 60 milioni di euro. De Laurentiis spera di evitare un'asta al rialzo e riuscire a convincere i Pozzo ad abbassare le pretese (sui 35-40 milioni)".