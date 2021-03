Udinese e Genoa si divertono. Ma al 45' la sfida è sull'1-1 fra Pandev e De Paul

Udinese e Genoa rimangono sull'1-1 alla fine del primo tempo. Partita molto equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di vincere senza grandi tatticismi. A smuovere il risultato, dopo nove minuti, è Pandev: sul cross di Strootman il macedone si fa trovare nel cuore dell'area, stoppa e insacca da pochi passi, con Musso che non può fare nulla. Anche gli attacchi hanno la meglio sulle difese, tanto che Pereyra pareggerebbe subito se non fosse per un offside - giustamente ravvisato dal Var - di Llorente.

I grandi giocatori cambiano le partite. Così quando De Paul pesca Pereyra in area si attende solo il pari, Criscito si mette in mezzo e concede il rigore (prendendosi pure un giallo). Dal dischetto De Paul insacca alzando la palla sul tuffo di Perin per l'1-1. L'ultima grande occasione del primo tempo finisce sulla testa di Llorente che, da due passi, non riesce a battere il portiere genoano.