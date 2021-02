Udinese, fiducia De Paul: "Sono convinto che la squadra stia facendo il salto di qualità"

vedi letture

Intervenuto a Udinese TV, Rodrigo De Paul ha parlato anche dei possibili obiettivi della squadra: "Qua arrivano giocatori come Llorente che ha vinto un Mondiale giocando in grandi squadre o come Deulofeu che è stato al Barcellona e tutti parlano benissimo della struttura Udinese, che al top nel mondo. La società ci dà tutto, quando vedo che la società non riesce a dare qualcosa lo dico in faccia, ma nel periodo in cui la squadra stava andando male era il nostro momento di mettere la faccia, perché la società e lo staff hanno dato tutto e sono convinto che la squadra stia facendo il salto di qualità, nelle ultime quattro partite siamo stati squadra vera, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Sul dove possa arrivare questa squadra volo basso, so che valori ha questa squadra e quanto è capace l’allenatore, dobbiamo però andare piano, Roma sarà una bella prova, non siamo tranquilli, ma ora neanche in un momento negativo, adesso si vedrà la mentalità che abbiamo, se a Roma faremo tre punti e mostreremo per poter ambire ad altro allora cambierò idea, ma pensiamo prima di tutto ai 40 punti guardando in avanti piano piano".