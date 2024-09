Live TMW Udinese, Lucca: "Mancata la giusta cattiveria tra un tempo e l'altro, l'abbiamo pagato"

17.30- Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa , giocatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro l'Inter nel sesto turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Il match:

"Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo preso però dei gol evitabili e forse l'abbiamo riaperta troppo tardi. Lavoreremo per migliorare già con il Lecce".

Che obiettivo hai in stagione?

"Sono molto concentrato in settimana, sono entrato e ho cercato di aiutare la squadra come chiesto dal mister".



Un gol preso subito come a Roma:

"Giocavamo contro una delle squadre più forti del campionato e non dico che ci stia, però loro erano molto incattiviti anche dalla sconfitta nel derby. Forse tra un tempo e l'altro eravamo meno cattivi e l'abbiamo pagato".



Se Spalletti non dovesse chiamarti ci rimarresti male ora?

"Sono sereno e tranquillo, penso in primis all'Udinese, sono concentrato solo su questo".



Ti aspettavi la panchina?

"Mi metto sempre a dispostizione del mister, se il mister mi fa giocare o subentrare non è un problema, do sempre tutto".

