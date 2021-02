Udinese, Nestorovski: "Da titolare o a gara in corso, do sempre il 100%"

L'attaccante dell'Udinese, Ilija Nestorovski, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Fiorentina: "Sto bene, sono contento di giocare dall’inizio ma per me cambio poco. Anche se parto fuori, è uguale: il mio obiettivo è dare sempre il 100%, io cerco sempre di esprimermi al meglio anche in allenamento e poi sta al mister decidere se farmi giocare titolare o farmi entrare a gara in corso".