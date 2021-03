Udinese, Pereyra: "Punto che ci fa comodo, anche non perdere è importante"

Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club al termine dell'1-1 maturato contro il Genoa. "È un punto importante che ci fa comodo, mancano 7 punti e poi vedremo come si mette. Mi sento a mio agio a giocare come seconda punta ma l'importante è che io possa aiutare la squadra. Sono contento per come stiamo giocando, anche non perdere è importante. Sapevamo che se avessimo segnato per primi potevamo vincere ma in ogni caso abbiamo conquistato un buon punto su un campo difficile"